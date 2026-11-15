Стоматолог Мелехова оценила перспективы зубной щетки с микротоками

В Китае создали зубную щетку, которая при чистке запускает реакции против бактерий. Разработка пока остается экспериментальной и не поступила в продажу, сообщает Sputnik .

Щетинки из пьезоэлектрического пластика изгибаются при движении по зубам и генерируют слабый ток. Он запускает образование активных форм кислорода, пояснила стоматолог-хирург Вероника Мелехова. Эти соединения повреждают мембраны бактерий и мешают им прикрепляться к поверхности.

По словам врача, исследования разработчиков показали уменьшение зубного налета, воспаления и кровоточивости десен. Отрицательный электрический потенциал может препятствовать прикреплению бактерий и к самим щетинкам. Это, предположила стоматолог, способно продлить срок службы щетки по сравнению с обычной, которую меняют каждые два-три месяца.

Мелехова подчеркнула, что технология не заменяет механическую очистку: именно движение и изгиб щетинок обеспечивают выработку тока. По ее оценке, микротоки также могут стимулировать местное кровообращение и заживление воспаленных десен.

При этом комфорт использования еще вызывает у врача вопросы. Пациенты могут ощущать неприятное пощипывание десен — этот аспект предстоит оценить после выхода разработки за пределы экспериментов.