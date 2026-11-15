Офтальмологи усомнились в прямой связи приема «Оземпика» с потерей зрения

Риск потери зрения при приеме «Оземпика» и подобных ему препаратов невысок, и сам по себе не является основанием для отказа от лечения, назначенного по показаниям. Об этом заявил РБК врач-офтальмолог Егор Костюков.

«Даже по осторожным оценкам, это не больше одного дополнительного случая на 10 тысяч пациентов в год», — отметил Костюков.

Его коллеги Дмитрий Сагоненко и Игорь Азнаурян обратили внимание, что «Оземпик» назначают в основном диабетикам, а у таких пациентов и так есть проблемы с сосудами. Подобные нарушения зрения могут возникать не только при приеме препаратов, но и из-за сопутствующих заболеваний.

Специалисты сошлись на том, что в случае внезапной слепоты или выпадении части изображения нужно в тот же день обратиться к специалисту.

Ранее управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США сообщило, что «Оземпик» и его аналоги могут вызывать потерю зрения из-за нарушения кровоснабжения зрительного нерва.