Стоматолог Лавренова назвала отказ от чистки между зубами ошибкой

Стоматолог-гигиенист, руководитель профессионального сообщества компании SPLAT Global Олеся Лавренова объяснила, почему важно ежедневно очищать пространство между зубами. Остатки пищи и налет в этих участках могут привести к кариесу и воспалению десен, сообщает ЗдоровьеMail .

Лавренова отметила, что зубная щетка не может качественно очистить межзубные промежутки. Для этих участков она рекомендовала использовать объемную зубную нить и специальные ершики.

Нить удаляет налет в местах соприкосновения зубов, а ершики очищают небольшие углубления, куда нить не проникает. По словам специалиста, объемная нить толще, ее легче держать. Она не режет пальцы, не проваливается и не разрезает десну.

«Идеальный вариант — это ершик плюс зубная нить», — подчеркнула Лавренова.

Ирригатор может служить дополнительным средством ухода: он смывает остатки налета после механической очистки, но не заменяет нить и ершики.

Размер ершика и технику использования средств гигиены нужно подбирать индивидуально. Это особенно важно при скученности зубов, наличии коронок, имплантов и других ортопедических конструкций.