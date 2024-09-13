Сон призвали не измерять в количестве часов

Знание своего хронотипа может помочь человеку выстроить оптимальный график сна, ведь не существует общего рекомендованного времени для всех. Здесь важнее не количество часов, а их качество, рассказал «Аргументам и фактам» врач-сомнолог Алексей Мелехин.

«Первое, что крайне важно понимать в связи с таким вопросом, — сон и время никак не связаны», — заявил он.

Мелехин добавил, что многие люди привыкли к тому, что нужно спать от семи до девяти часов, причем даже существуют специальные таблицы, определяющие в каком возрасте сколько времени это должно занимать. При этом мало кто говорит, что не существует общего рекомендованного времени для детей и взрослых.

По его словам, сомнология и клиническая психология уже показали, что у каждого человека свой индивидуальный хронотип, свои индивидуальные циркадные ритмы, которые зависят от целого ряда факторов. В частности, от физической активности, наличия партнера, темперамента, психического здоровья или особенностей рабочей нагрузки.

Гораздо важнее качество сна, которое можно оценить по его состоянию утром, когда он проснулся. Есть ли сонливость днем, чувствует ли он себя уставшим и разбитым. Кроме того, есть люди, отметил Мелехин, которых можно отнести к следующим категориям –«короткоспящие, долгоспящие, смешанные типы».

Ранее сомнолог София Черкасова посоветовала пожилым людям отказаться от напитков с кофеином после полудня, чтобы улучшить свой сон.