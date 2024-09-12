Сомнолог Черкасова посоветовала отказаться от кофеина после полудня, чтобы улучшить качество сна

Врач-сомнолог София Черкасова в беседе с «Москвой 24» призвала пожилых людей отказаться от напитков с добавлением кофеина после полудня, чтобы улучшить качество сна.
По словам медика, у пожилых людей проблемы со сном могут возникнуть не только на фоне привычки пить кофе вечером, но и из-за уменьшения уровня мелатонина и снижения физической активности. Способствовать бессоннице также могут различные хронические заболевания, написала «Москва.ру».
Для того, чтобы наладить сон, сомнолог советует регулировать режим сна и бодрствования, основываясь на индивидуальном хронотипе. Для его определения необходимо пройти специальный тест Хорна-Остберга, который есть в интернете.
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