Нидерланды в два раза подняли плату за проживание для мигрантов с Украины

Мигранты с Украины, которые проживают в Нидерландах в муниципальном жилье, с осени будут платить за него в два раза больше. Об этом сообщила глава министерства по делам беженцев Мона Кейзер, ее слова привела телекомпания NOS.

«Увеличение личного взноса будет использовано для покрытия расходов на газ, воду и электроэнергию в приютах», — сказала она.

Сейчас украинские беженцы, которые работают в Нидерландах, платят за проживание в муниципальном жилье 105 евро в месяц. С 1 октября эта сумма поднимется до 244,22 евро. Максимальный взнос для семьи из двух человек будет составлять более 1000 евро.

Ранее в Швейцарии возмутились из-за поведения украинских беженцев. Мигранты не хотят работать и ведут себя как туристы. В МВД Германии и Польши также высказались об украинцах. Там отметили, что их нужно выводить из систем соцподдержки.