Пешеходные дорожки и тротуары обустроят по 12 адресам в Серпухове летом

В этом сезоне в городском округе Серпухов планируется капитально обновить 16 дворов, а также обустроить тротуары и пешеходные дорожки по 12 адресам. Помимо этого, уже заключен контракт на ямочный ремонт 10 внутриквартальных проездов.

В настоящее время комплексное благоустройство идет во дворах домов № 103 и № 107 на Советской улице. Там установлены бордюры, а дорожки начинают асфальтировать.

Работы по модернизации игровых площадок ведутся во дворах домов на улице Горького, 11/11 и улице Ракова, 14. Сейчас специалисты заливают новое бетонное основание, после чего приступят к укладке безопасного и современного покрытия. По завершении работ на площадках появятся новые игровые комплексы.

В программу обновления детских площадок в этом году включено 34 объекта: 13 из них будут обновлены в рамках комплексного благоустройства, а четыре по губернаторской программе.

Контроль за ходом всех работ осуществляет глава городского округа Серпухов Алексей Шимко.