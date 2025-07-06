Ярмарка «Товары регионов России» пройдет в Мытищах с 14 по 20 июля

В Московской области в июле пройдет около 200 ярмарок, которые объединят жителей и гостей региона в праздничной атмосфере торговли и общения. Среди них особое место займут тематические мероприятия, такие как «Подмосковное лето» и «Ягодная пора», посвященные сезонным продуктам и традициям.

Большая часть ярмарок в муниципалитетах будет проходить в рамках темы «Товары регионов России». Это позволит познакомиться с разнообразием продукции из разных уголков страны, поддержать отечественных производителей и открыть для себя новые вкусы и товары.

Одной из таких ярмарок станет мероприятие в Мытищах. В микрорайоне Пироговский, на улице Сазонова, около дома 5Б, с 14 по 20 июля будет работать ярмарка, где представят продукцию не только из разных регионов России, но и из Республики Беларусь. Посетители смогут приобрести деликатесы, одежду, косметику и сувениры — отличный повод порадовать себя и близких уникальными подарками.

Ярмарка будет открыта ежедневно с 10:00 до 19:00. Мероприятие обещает стать ярким событием летнего сезона в Мытищах и отличной возможностью познакомиться с культурой и традициями разных регионов.