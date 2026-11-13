Сомнолог Царева предупредила о рисках мелатонина при аутоиммунных болезнях

Врач — невролог-сомнолог, кандидат медицинских наук Елена Царева рассказала, что мелатонин может быть опасен для людей с аутоиммунными заболеваниями. Подбирать препарат лучше вместе со специалистом, сообщает Москва 24 .

Поводом для обсуждения стал случай 26-летней москвички. По данным телеграм-канала Baza, после двух месяцев приема мелатонина она обратилась в клинику с жалобами на яркие кошмары, спутанность сознания и слуховые галлюцинации перед сном.

Царева подтвердила, что мелатонин способен вызывать яркие сновидения, похожие на мультфильмы. Причина этого пока точно не установлена. По ее словам, оснований считать такие сны грозным симптомом, ухудшающим здоровье, сейчас нет.

В целом мелатонин помогает наладить сон и увеличить его глубину, что положительно влияет на иммунитет, углеводный и жировой обмен. Однако врач должен оценить соотношение пользы и рисков, особенно при наличии заболеваний.

Царева рекомендовала выбирать лекарства, прошедшие все этапы сертификации, а не слабо контролируемые БАДы. По ее словам, добавки могут содержать неучтенные примеси, способные вызвать побочные эффекты.