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    Сомнолог Царева посоветовала завершать тренировки до пяти вечера

    Невролог-сомнолог, кандидат медицинских наук Елена Царева сообщила, что интенсивные тренировки после 17:00 могут мешать своевременному засыпанию. После нагрузки организму требуется восстановить температуру тела, пульс и давление, пишет RT.

    Царева объяснила, что после интенсивной тренировки также могут повышаться уровни гормонов, включая тестостерон. Это усиливает возбуждение организма и способно сдвинуть время сна.

    «Если мы хотим обеспечить засыпание в желаемое время, то тренировку желательно проводить либо в первой половине дня или, по крайней мере, до пяти часов вечера», — сказала Царева.

    По ее словам, физическая активность в первые 90 минут после пробуждения помогает поддерживать биологические ритмы, особенно при ярком освещении бело-голубого спектра. Для людей с графиком с 8:00 до 17:00 подходящим временем для занятий может быть окончание рабочего дня.

    Специалист добавила, что низкоинтенсивные нагрузки, например прогулки, снижают уровень гормонов стресса и могут улучшать засыпание. При выборе тренировок также следует учитывать их вид, интенсивность и особенности телосложения.

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