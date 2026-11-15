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    Сомнолог Суша назвала семь часов минимальной нормой сна для большинства

    Регулярный сон менее семи часов считается недостаточным. Важен постоянный режим, а не длительность отдыха за одну ночь, рассказала невролог, сомнолог «СМ-Клиника» Анна Суша, сообщает «Лента.ру».

    Большинству взрослых нужно 7–9 часов сна. Если после семи часов человек просыпается отдохнувшим и не испытывает дневной сонливости, этого, скорее всего, достаточно.

    К шестичасовому сну можно привыкнуть и перестать замечать усталость, но реакция, внимание и способность принимать решения ухудшаются. Такой режим связывают с повышенным риском гипертонии, набора веса, диабета второго типа, сердечно-сосудистых и тревожных расстройств.

    Постоянный пятичасовой сон — выраженный недосып. Он мешает восстановлению нервной системы, обмену веществ и работе иммунитета. Возможны раздражительность, ухудшение памяти, ошибки и микросон. Отсыпание в выходные не устраняет последствия полностью.

    Регулярный сон по 10–12 часов с усталостью после пробуждения может указывать на апноэ, анемию, нарушения щитовидной железы или депрессию, передает ИА НСН.

    Суша посоветовала на две-три недели увеличить сон на 30–60 минут, сохраняя время подъема. Более легкое пробуждение укажет на прежний дефицит. При разбитости и громком храпе даже после 7–9 часов сна стоит обратиться к врачу.

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