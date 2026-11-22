Принимать антибиотики при первых признаках простуды или ОРВИ бессмысленно и опасно. Об этом сайту pravda-nn.ru заявила врач-клинический фармаколог Наталья Варламова.

По ее словам, антибактериальные препараты действуют исключительно на бактерии, поэтому они не способны ускорить выздоровление при вирусных инфекциях. Главная угроза бесконтрольного самолечения — формирование устойчивости микроорганизмов. В результате привычные лекарства перестают помогать, а риск тяжелых осложнений возрастает.

Специалист напомнила, что антибиотики являются рецептурными средствами и назначать их должен только врач. При приеме важно строго соблюдать дозировку, длительность курса и не использовать остатки ранее купленных таблеток. Также снизить риск развития инфекций и потребность в препаратах помогает своевременная вакцинация.