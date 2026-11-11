Врач Водовозов рассказал о способах защиты от гриппа и простуды

Грипп — единственная из всех ОРВИ с большим количеством летальных исходов, но защититься от него можно. Об этом в разговоре со Zvezdanews сообщил врач-терапевт, токсиколог Алексей Водовозов.

По его словам, существует два варианта обезопасить себя: вакцинация и гигиена. Прививки доступны только против гриппа, и их эффективность зависит от того, угадает ли организация здравоохранения с составом вакцины. Поскольку грипп начинается в Южном полушарии, у жителей Северного есть время на подготовку. Если штамм угадан верно, прививка предотвращает тяжелые случаи и летальные исходы. От других инфекций помогают мытье рук и изоляция.

Врач подчеркнул, что вирус хорошо чувствует себя в прохладном и сухом воздухе (влажность менее 40%), а также в душных помещениях с высоким содержанием углекислого газа. Самое важное правило — оставаться дома при первых симптомах. Если переносить грипп на ногах, создается дополнительная нагрузка на организм, что увеличивает риск осложнений, таких как миокардит. При обычной простуде необходимо лежать 2–4 дня, при гриппе — до недели.