Работник, вышедший в офис с симптомами болезни, рискует столкнуться с административным или дисциплинарным наказанием. Об этом РИА «Новости» сообщили в Федерации независимых профсоюзов России.

Административное взыскание грозит за несоблюдение санитарных норм. Закон требует от граждан лечиться и соблюдать режим, если болезнь представляет угрозу для других людей.

Дисциплинарное наказание возможно при условии, что внутренние правила компании обязывают сотрудника сообщать о плохом самочувствии.

«В том случае, если человек знал о своем заболевании, но сознательно пошел на риск, создав угрозу заражения для окружающих, речь может идти о привлечении к административной или дисциплинарной ответственности», — пояснили в ФНПР.

В ведомстве добавили, что ответственность за наличие таких правил лежит на работодателе, поскольку он отвечает за безопасные условия труда.

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