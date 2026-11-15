Роспотребнадзор назвал вакцинацию одной из главных мер профилактики пневмонии

Роспотребнадзор напомнил о мерах профилактики пневмонии по случаю Всемирного дня борьбы с этим заболеванием, который отмечается 12 ноября. Рекомендации ведомства привел сайт «ТСН24» .

В ведомстве подчеркнули, что воспаление легких нередко становится тяжелым осложнением гриппа, ОРВИ или коронавируса. В группу риска входят дети, пожилые люди и граждане с хроническими заболеваниями. При кашле, высокой температуре, ознобе и затрудненном дыхании следует немедленно обратиться за медпомощью.

Для защиты Роспотребнадзор рекомендует делать прививки от гриппа и пневмококковой инфекции, соблюдать личную гигиену, регулярно проветривать помещения, гулять на свежем воздухе и сбалансированно питаться. В общественных местах советуют держать дистанцию и использовать средства защиты.

«Вакцинация помогает избежать тяжелого течения заболевания и появления осложнений», — подчеркнули в ведомстве.