Более трех тысяч родов в год принимает Красногорский роддом. Но могло быть больше. Семьи не решаются на детей — нет денег на жилье. В День гинеколога депутат ЛДПР Мария Воропаева приехала сюда, чтобы услышать женщин. И предложила решение, которое поможет семьям и изменит демографическую ситуацию.

«Мы здесь не для того, чтобы посмотреть это прекрасное здание и рассказать о нем в социальных сетях, но и о проблемах, которые у вас есть», — сказала Воропаева.

По ее словам, число рождений сократилось, потому что женщины хотят рожать, но боятся, что не смогут дать ребенку главного — дом, где он будет расти.

«Наша партия за то, чтобы в разы снизить процент по ипотеке. Мы выступаем за народную ипотеку в 3%, потому что сегодня такая практика есть в европейских странах, в Китае, там, где ведется продуманная демографическая политика», — добавила она.

Почти половина молодых людей опрошенных ВЦИОМ называют отсутствие жилья главной проблемой, по которой откладывают создание семьи. Чтобы такой выбор не стоял, важно объединить силы всех специалистов.

Медицина в Подмосковье на высочайшем уровне, перинатальные центры и роддома оснащены оборудованием мирового уровня.

Девять индивидуальных боксов, экстренный операционный зал. После капитального ремонта в 2022 году Красногорский роддом стал одним из самых современных в Подмосковье. Это позволяет врачам браться за самые сложные случаи.

«Этот родильный дом уникален многопрофильностью узких специалистов. В пешей доступности соседний корпус, где находится почти 25 профилей специалистов помимо акушеров-гинекологов» — сказала руководитель роддома Айшат Вагабова.

«Пообщались с пациентами и коллективом, услышали пожелания и инициативы, с которыми партия будет работать. Прежде всего это вопрос о репродуктивном выборе. Наша задача — создать условия, в которых женщина будет делать выбор в пользу жизни, а не в пользу абортов», — добавила Воропаева.