Священник рассказал, почему двум братьям нельзя жениться на двух сестрах

Иерей Ильяшенко: двум родным братьям нельзя брать в жены двух родных сестер

Двум родным братьям нельзя жениться на двух родных сестрах, поскольку церковь считает такие союзы недопустимыми. Об этом рассказал клирик храма Святителя Николая Мирликийского в Кузнецах иерей Филипп Ильяшенко в беседе с изданием «Абзац» .

Священнослужитель пояснил, что подобные браки церковь относит к близкородственным и ограничивает канонами. Эти нормы закрепил документ о канонических аспектах церковного брака, который утвердил Архиерейский собор Русской православной церкви.

«Есть соборное мнение церковное, которое указывает на то, что так делать нельзя», — пояснил он.

Ильяшенко добавил, что РПЦ считает такие союзы недопустимыми в том числе из-за риска генетического вырождения. При этом отдельное церковное наказание за такой брак отсутствует. По словам клирика, люди, которые решились создать подобную пару, сами себя наказывают.

