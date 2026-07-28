Матвиенко отметила сокращение числа абортов в России

Количество абортов сократилось почти на 12% за два года. Об этом сообщила председатель СФ Валентина Матвиенко на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«Самый положительный результат в Вологодской области — число абортов сократилось на 45%. Это в результате также тех мер, которые принимает руководство региона», — прокомментировала Матвиенко.

В марте председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что женщина должна сама принимать решение, делать ей аборт или нет.

Спикер подчеркнул, что задача депутатов — создать условия, чтобы женщина захотела рожать, а не решать этот вопрос за нее. В этом вопросе не должно быть излишней тревожности.