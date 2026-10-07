Психотерапевт Кульгавчук назвал скрытые причины хронических опозданий

Регулярные опоздания могут указывать на неосознанный психологический конфликт, а не на лень или плохую память. Об этом рассказал врач-психотерапевт Евгений Кульгавчук, сообщает RT .

Кульгавчук отнес к частым причинам непунктуальности пассивную агрессию, протест против навязанных обязательств и тревогу перед пугающей встречей. Иногда человек заставляет других ждать, чтобы подтвердить собственную значимость.

Еще одна причина — слабая связь с будущим. По словам врача, людям с синдромом дефицита внимания и гиперактивности или пограничной структурой личности бывает трудно эмоционально ощутить последствия опоздания заранее. Непунктуальность также может сопровождать депрессию, тревожные и обсессивно-компульсивное расстройства.

Помощь специалиста может понадобиться, если опоздания разрушают отношения, мешают карьере, вызывают стойкий стыд и беспомощность. Другие тревожные признаки — апатия, бессонница, панические атаки и мысли о самоповреждении.

Врач посоветовал использовать таймеры и будильники с названиями действий, закладывать вдвое больше времени на сборы и разобраться, какую скрытую выгоду дают опоздания. Сосредоточиться поможет техника Pomodoro: 15 минут сборов по таймеру. Для снижения тревоги он рекомендовал дыхание 4—7—8 или физическую нагрузку перед выходом.