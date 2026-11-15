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    Психолог Пахомова объяснила, как помочь близкому при панической атаке

    Психолог Пахомова: требование немедленно успокоиться не помогает

    При панической атаке важно спокойно оставаться рядом с человеком и помочь ему ощутить опору. Такие рекомендации дала экзистенциальный психолог Елена Пахомова, сообщает газета «Известия».

    По словам специалиста, человек не притворяется и не может остановить приступ усилием воли. Среди симптомов — учащенное сердцебиение, нехватка воздуха, головокружение, дрожь, потливость и ощущение потери контроля.

    Пахомова посоветовала говорить медленно, негромко, короткими фразами, не обесценивать переживания и не оставлять человека одного против его желания. Хватать за руки, обнимать или удерживать без согласия нельзя: прикосновение может усилить тревогу.

    Вернуть внимание к настоящему помогут простые действия: назвать пять видимых предметов, почувствовать стопами пол, прислушаться к звукам или сделать несколько спокойных выдохов. Чрезмерно глубокое дыхание при гипервентиляции может ухудшить состояние.

    Сильная боль в груди, потеря сознания или выраженное затруднение дыхания требуют медицинской помощи: похожие симптомы бывают и при других состояниях. После приступа лучше не расспрашивать о причинах, а дать человеку прийти в себя и уточнить, что ему нужно. При повторных атаках психолог рекомендовала обратиться к психотерапевту.

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