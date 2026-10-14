Психолог Балашов объяснил, как кошмары после травмы приводят к бессоннице

Повторяющиеся сны при посттравматическом стрессовом расстройстве мешают отдыху и заставляют вновь переживать опасные события. Об этом рассказал военный и кризисный психолог, гипнолог Виталий Балашов, сообщает Life.ru .

Балашов пояснил, что посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) — отсроченная реакция на пережитую угрозу жизни или тяжелое насилие. Симптомы могут возникнуть спустя месяцы и годы после травмы.

При ПТСР кошмар часто обрывается на пике напряжения или повторяет один финал — утрату либо гибель. После пробуждения человек не чувствует облегчения и боится уснуть. Это может привести к хронической бессоннице, истощению психики и серьезным заболеваниям.

По словам психолога, после возвращения с войны мозг может продолжать искать угрозу даже дома. Ночью контроль ослабевает, а тело остается в состоянии боевой готовности.

Для снижения тревоги Балашов рекомендовал умывание холодной водой и технику «5-4-3-2-1»: назвать пять предметов, четыре звука, три ощущения, два запаха и один вкус. Запись повторяющихся снов также может помочь их переработать.

В острой фазе важна поддержка близких. Алкоголь и другие вещества со временем усугубляют проблему. При бессоннице дольше месяца, суицидальных мыслях или самоповреждении необходимо обратиться за профессиональной помощью.