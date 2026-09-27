Психиатр Михеева объяснила, как отличить осеннюю хандру от депрессии

Осенняя хандра обычно проходит за несколько дней или недель и не мешает повседневной жизни. Психиатр Александра Михеева рассказала, какие признаки указывают на депрессию и когда стоит обратиться к врачу, сообщает ЗдоровьеMail .

Михеева объяснила, что усталость и сонливость могут быть реакцией на сокращение светового дня. При хандре человек по-прежнему способен радоваться и справляется с привычными делами.

При депрессии симптомы держатся не менее двух недель. Человек теряет интерес к тому, что раньше приносило удовольствие; у него могут измениться сон и аппетит, возникают чувство безнадежности и трудности в работе и общении.

Если упадок сил повторяется осенью или зимой на протяжении двух лет и проходит в теплое время года, врач рекомендует проверить, не связан ли он с сезонным аффективным расстройством. Похожие симптомы бывают при анемии, гипотиреозе, хроническом стрессе и тревожном расстройстве, поэтому может потребоваться обследование.

Михеева советует гулять утром, регулярно двигаться, соблюдать режим сна и не отказываться от общения. Если состояние не улучшается или появляются мысли о смерти, нужно обратиться за медицинской помощью: в последнем случае — сразу к психиатру, пишут «Известия».