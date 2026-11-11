Россиянам напомнили, что дефицит витамина D провоцирует судороги, сонливость и упадок сил

Длительный дефицит витамина D приводит к болям в костях и мышцах, неустойчивой походке и повышенной хрупкости костной ткани. О признаках нехватки нутриента и правилах его приема сообщил сайт URA.RU .

Эксперты отметили, что недостаток вещества также провоцирует судороги, сонливость, упадок сил и сбои менструального цикла. Уровень нутриента оценивают по анализу крови на 25(OH)D: значение менее 20 нг/мл говорит о дефиците, 20–30 нг/мл — о недостаточности, а нормой считается диапазон от 30 до 100 нг/мл.

Для взрослых профилактическим ориентиром служит потребление 600–800 МЕ в сутки, а после 50 лет — 800–1000 МЕ. Главными пищевыми источниками витамина остаются жирная морская рыба, печень трески и яичный желток. При этом врачи предостерегают от бесконтрольного самолечения: передозировка нутриента грозит избытком кальция в крови и поражением почек.