Попова рассказала, как изменились пищевые привычки детей

Попова: дети начали реже добавлять сахар в чай и меньше досаливать еду

Дети стали реже класть сахар в чай, меньше досаливать еду и употреблять больше овощей и фруктов. Таким образом, можно говорить о том, что пищевые привычки молодых людей меняются, подчеркнула глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«То есть нам удается, используя те алгоритмы, которые мы разработали, менять пищевое поведение молодых людей и в первую очередь детей», — процитировало Попову РИА «Новости».

Она подчеркнула, что число учеников начальных классов, которые не кладут сахар в горячие напитки, увеличилось втрое, а число детей, которые каждый день едят фрукты, выросло вдвое.

Ранее заместитель руководителя фракции «Новые люди» Сардана Авксентьева выступила с предложением установить единые требования к питанию школьников и депутатов. Она отметила, что у чиновников всегда сбалансированный и разнообразный рацион. В школах же часто жалуются на качество блюд и несвежие продукты.