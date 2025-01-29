Школьников предложили кормить в столовой как депутатов

В Госдуме предложили ввести единые требования к питанию школьников и депутатов

Одинаковые требования к питанию школьников и депутатов предложила установить замруководителя фракции «Новые люди» Сардана Авксентьева. Она направила запрос на рассмотрение зампреду правительства Дмитрию Чернышенко. Документ оказался в распоряжении 360.ru.

По мнению Авксентьевой, качество питания в школьных и депутатских столовых очень сильно отличается. Она отметила, что у чиновников всегда сбалансированный и разнообразный рацион. В школах же часто жалуются на качество блюд, несвежие продукты и недостаточный выбор.

Депутат напомнила, что в настоящее время профильная рабочая группа прорабатывает вопрос по установлению единых универсальных требований к организации закупок продуктов питания для школ и детских садов, а также по обеспечению госконтроля по вопросам детского питания. Работу проводят под руководством Чернышенко.

«Считаю необходимым <…> установить одинаковые требования к питанию школьников и госслужащих, в том числе представителей исполнительной и законодательной власти», — подчеркнула Авксентьева.

Автор инициативы добавила, что реализация этой меры замотивирует региональных депутатов и чиновников обеспечивать учащихся достойным питанием.

Ранее в Госдуме призвали запретить продажу вредных продуктов в школах, включая пиццу и шоколадные батончики. От депутатов поступило предложение разработать нормативы для сбалансированного школьного питания.