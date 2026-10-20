Ортопед Семенова назвала сильную боль в спине и сутулость скрытыми признаками остеопороза

Травма после падения со стула или кровати, сильная боль в спине и сутулость могут сигнализировать о развитии остеопороза. Об этом сайту Life.ru рассказала врач травматолог-ортопед Института физической реабилитации Карина Семенова.

По словам специалиста, заболевание долго протекает незаметно, пока снижается плотность костей. К развитию патологии приводят возрастные изменения, менопауза, дефицит массы тела, курение, недостаток физической активности и прием некоторых лекарств.

Семенова подчеркнула, что пик костной массы формируется в возрасте от 20 до 30 лет. Созданный в этот период запас прочности определяет состояние костей в зрелые годы.

Для профилактики врач рекомендовала силовые тренировки, упражнения на баланс и сбалансированное питание. Людям старше 65–70 лет, а также тем, кто получил перелом после 50 лет, стоит пройти денситометрию.