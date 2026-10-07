Онколог Черемушкин связал необъяснимую анемию со скрытой кровопотерей

Стойкий дефицит железа может указывать на скрытую потерю крови из желудочно-кишечного тракта. Врач-онколог Евгений Черемушкин рекомендовал искать ее источник при анемии без понятной причины, сообщает Life.ru .

Бледность, выпадение волос и постоянную слабость осенью легко принять за сезонный авитаминоз. Если препараты железа не помогают, а ферритин остается низким, важно выяснить причину. Одним из источников кровопотери могут быть опухоли кишечника, которые на ранних стадиях не вызывают других выраженных симптомов.

По словам Черемушкина, врач может назначить анализ кала на скрытую кровь. При необходимости обследование дополняют эндоскопией, компьютерной или магнитно-резонансной томографией.

При этом низкие гемоглобин и ферритин сами по себе не свидетельствуют об онкологическом заболевании. У женщин дефицит железа часто связан с обильными менструациями. Воспалительные процессы могут нарушать его усвоение.

Еще одна возможная причина — нарушения кроветворения. Они возникают при заболеваниях костного мозга, в том числе лимфомах, и различных интоксикациях.

Онколог подчеркнул, что обследование при стойкой необъяснимой анемии не должно ограничиваться показателем железа. В первую очередь он рекомендовал исключить хроническую кровопотерю из желудочно-кишечного тракта, затем проверить другие возможные причины.