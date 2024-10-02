Нутрициолог Веселова посоветовала есть сезонные яблоки вместе с кожурой
Нутрициолог Екатерина Веселова назвала самые полезные продукты осени. Она посоветовала обратить внимание на сезонные яблоки, сообщила «Газета.ru».
По словам врача, плоды необходимо есть вместе с кожурой, так как она содержит большое количество антиоксидантов.
«Также яблоки помогают в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, положительно влияют на здоровье дыхательной системы», — добавила медик.
Веселова рекомендовала включить в осенний рацион тыкву, которая богата витаминами А, С, Е. Соответствующие блюда способствуют укреплению иммунитета, добавил сайт KP.RU.