Кремль ответил на комментарий Трампа о разочаровании после разговора с Путиным

Россия заинтересована в достижении целей спецоперации дипломатическими средствами, но сделать это пока невозможно. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя заявление президента США Дональда Трампа о разочаровании после разговора с российским лидером Владимиром Путиным.

Он подчеркнул, что все заявления американского лидера очень внимательно рассматриваются российской стороной.

«В ходе разговора президент Путин повторил, что мы заинтересованы в том, чтобы достичь наших целей в ходе спецоперации, и предпочтительно сделать это политико-дипломатическими средствами. Но пока это не представляется возможным, мы продолжаем нашу спецоперацию», — привело заявление Пескова РИА «Новости».

Представитель Кремля добавил, что Путин уведомил своего американского коллегу, что российская сторона ждет согласования даты третьего раунда переговоров от украинских властей.

Переговоры президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа прошли в минувший четверг, 3 июля и продолжались почти час. Главы государств обсудили ситуацию на Ближнем востоке, а также подняли вопросы урегулирования украинского кризиса.

По итогам диалога Трамп заявил, что остался недоволен частью беседы об Украине. По его словам, он не увидел продвижения к прекращению боевых действий. Президент США добавил, что пришел к выводу, что конфликт в ближайшее время не остановится.