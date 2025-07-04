Жительница Новосибирска развернула крупный бизнес в сфере проституции

В Новосибирске следователи завершили расследование уголовного дела в отношении организованной группы, которая завлекала женщин в сферу проституции. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области.

«Установлено, что с 2020 по 2025 год, 29-летняя уроженка Новосибирска, сплела сложную паутину криминального бизнеса, используя интернет как свою главную площадку», — заявили в ведомстве.

Группа работала через съемные квартиры, в них координировали заказы, а водители доставляли девушек по адресам. Распределением заказов занимались два администратора.

Женщин заманивали объявлениями о высокооплачиваемой работе, скрывая суть реальных обязанностей. В проституцию вовлекали преимущественно тех, кто находился в сложном финансовом положении.

«В результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий в текущем году сотрудниками полиции деятельность участников организованной преступной группы была пресечена», — отметили в МВД.

Во время обысков в арендованной квартире организатора нашли предметы, которые использовали для предоставления интимных услуг.

Ранее в Удмуртии тоже завершили расследование уголовного дела об организации проституции. Восемь девушек оказывали интимные услуги под вывеской спа-салона.