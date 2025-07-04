Еще 200 предпринимателей Подмосковья получили поддержку гарантийного фонда с января

Московский областной гарантийный фонд продолжает активно поддерживать местных предпринимателей. С января организация предоставила бизнесу поручительства на сумму свыше трех миллиардов рублей.

Выделенные средства способствуют активному развитию бизнеса в Подмосковье.

«С начала 2025 года поддержку подмосковного гарантийного фонда получили 199 субъектов малого и среднего предпринимательства. Суммарно бизнесу было выдано 247 поручительства на общую сумму более трех миллиардов рублей. Поручительства фонда позволили предпринимателям привлечь 8,5 миллиарда рублей заемных средств», — пояснила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

Среди успешных примеров — компания «Лонстин», специализирующаяся на производстве парфюмерии и косметики. Благодаря поручительству на 10 миллионов рублей предприятие смогло получить кредит в размере 20 миллионов.

Компания «Идеи», выпускающая соковую продукцию, получила гарантию на 25 миллионов рублей и смогла привлечь 50 миллионов кредитных средств для наращивания объемов выпуска.

Узнать подробности о программе поддержки и условиях получения поручительств можно на официальном сайте фонда.