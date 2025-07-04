Свыше 15 тысяч жителей Подмосковья сделали прививки против клещевого энцефалита

В Московской области сохраняется сезонная активность клещей. Согласно данным на 2 июля, в медицинские учреждения региона с укусами обратились свыше 8,5 тысячи человек.

Показатели соответствуют среднемноголетним значениям, но специалисты продолжают внимательно следить за ситуацией.

Особое внимание уделяют профилактике клещевого вирусного энцефалита. В текущем году вакцинацию прошли свыше 15 тысяч жителей Подмосковья, в том числе 5,5 тысячи детей. Прививки в первую очередь делают тем, кто выезжает в эндемичные районы или работает на природе.

В Московской области акарицидные обработки провели на площади свыше 4,6 тысячи гектаров, причем 35,9% работ пришлось на детские оздоровительные лагеря и другие места отдыха.

С января в регионе зарегистрировали 55 случаев болезни Лайма. Этот показатель на 20% ниже, чем за аналогичный период прошлого года. Случаев клещевого энцефалита в Подмосковье не выявили.

Управление Роспотребнадзора по региону продолжает мониторинг эпидемиологической ситуации.

Специалисты напоминают о необходимости соблюдать меры предосторожности во время прогулок в лесах и парках, а также своевременно обращаться за медицинской помощью в случае укуса клеща.