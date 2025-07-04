Поликлинику построят в ЖК «Прибрежный Парк» в Домодедове к 2027 году

В жилом комплексе «Прибрежный Парк» в Домодедове началось строительство новой поликлиники на 216 посещений в смену. Проект реализует группа «Самолет».

Специалисты уже завершили монтаж свайного основания и готовятся к началу монолитных работ.

Трехэтажное здание площадью около четырех тысяч квадратных метров будет состоять из отдельных блоков с разными входами. Ежедневно в учреждении смогут получать помощь 162 взрослых пациента и 54 ребенка.

В поликлинике будут принимать специалисты разных направлений: терапевты, неврологи, кардиологи, гинекологи и другие. Все кабинеты оснастят современным оборудованием для точной диагностики.