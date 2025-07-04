Поликлинику построят в ЖК «Прибрежный Парк» в Домодедове к 2027 году
В жилом комплексе «Прибрежный Парк» в Домодедове началось строительство новой поликлиники на 216 посещений в смену. Проект реализует группа «Самолет».
Специалисты уже завершили монтаж свайного основания и готовятся к началу монолитных работ.
Трехэтажное здание площадью около четырех тысяч квадратных метров будет состоять из отдельных блоков с разными входами. Ежедневно в учреждении смогут получать помощь 162 взрослых пациента и 54 ребенка.
В поликлинике будут принимать специалисты разных направлений: терапевты, неврологи, кардиологи, гинекологи и другие. Все кабинеты оснастят современным оборудованием для точной диагностики.
Особое внимание уделят удобству пациентов. Для этого в каждом блоке обустроят отдельные регистратуры и гардеробы. Во взрослом отделении будет работать аптека, а возле детского отделения — колясочная. С обратной стороны здания откроют пост скорой помощи на две бригады.
Проект предусматривает полную доступность для маломобильных граждан: безбарьерные входы, широкие дверные проемы и специальные санузлы.
На прилегающей территории обустроят парковки, велодорожки, установят информационные стенды и высадят растения.
Открытие поликлиники запланировано на 2027 год.
Жилой комплекс «Прибрежный Парк» расположен в 10 километрах от Московской кольцевой автомобильной дороги рядом с музеем-заповедником «Горки Ленинские».
Для будущих жителей создают полноценную социальную инфраструктуру, в том числе строят три детских сада, школу и физкультурный комплекс с бассейном.