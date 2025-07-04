Выплату за трудоустройство по рекомендации в «Мострансавто» увеличили до 25 тысяч рублей

В июле года работники компании «Мострансавто» смогут получить вознаграждение в размере 25 тысяч рублей за каждого рекомендованного и успешно трудоустроенного водителя или слесаря. Специальная акция «Рекомендация кандидатов» действует во всех филиалах предприятия, расположенных в различных городах региона.

Согласно условиям программы, премия выплачивается в два этапа: половина суммы — через месяц после трудоустройства нового сотрудника, а вторая часть — по завершении им второго месяца работы.

Важное условие: рекомендуемый специалист не должен был работать в «Мострансавто» в течение последних шести месяцев.

Компания активно набирает не только водителей, но и слесарей различных специализаций: от аккумуляторщиков до электрогазосварщиков.

Сейчас в «Мострансавто» трудятся свыше 10 тысяч водителей, для которых предусмотрены особые условия: бесплатное проживание или компенсация аренды жилья (до 12 тысяч рублей), увеличенный отпуск длительностью 42 календарных дня, бесплатная форменная одежда, путевки в детские лагеря, медосмотры за счет предприятия, а также компенсация проезда до места жительства для иногородних (до 10 тысяч рублей раз в полгода).

Новые сотрудники при первом трудоустройстве или после годичного перерыва получают единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей. Обязательное условие — проработать в компании не менее года после получения этой суммы.

Соискатели могут обращаться в Единый центр подбора персонала по телефонам: +7 (495) 419-17-95 или +7 (903) 161-92-91.