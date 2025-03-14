Нутрициолог Опальницкий: свежевыжатые соки схожи с газировкой по количеству сахара

Россияне назвали цельнозерновой хлеб, молоко, свежевыжатые соки и хлопья самыми полезными продуктами, свидетельствуют данные опроса популярной сети фитнес-клубов. Однако нутрициолог Артем Опальницкий в разговоре с «Известиями» предупредил, что некоторые из них могут быть вредными.

Так, цельнозерновой хлеб может содержать ГМО-пшеницу, вызывающую воспаление и повышение уровня холестерина, отметил эксперт. Свежевыжатые соки лишены пищевых волокон, а содержание сахара в них сравнимо с газировкой.

Молоко также способно нанести вред организму из-за лактозы и гормонов, содержащихся в нем, подчеркнул Опальницкий.