Нутрициолог Опальницкий: свежевыжатые соки схожи с газировкой по количеству сахара

Россияне назвали цельнозерновой хлеб, молоко, свежевыжатые соки и хлопья самыми полезными продуктами, свидетельствуют данные опроса популярной сети фитнес-клубов. Однако нутрициолог Артем Опальницкий в разговоре с «Известиями» предупредил, что некоторые из них могут быть вредными.
Так, цельнозерновой хлеб может содержать ГМО-пшеницу, вызывающую воспаление и повышение уровня холестерина, отметил эксперт. Свежевыжатые соки лишены пищевых волокон, а содержание сахара в них сравнимо с газировкой.
Молоко также способно нанести вред организму из-за лактозы и гормонов, содержащихся в нем, подчеркнул Опальницкий.
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