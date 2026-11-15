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    Невролог Мухтарова предупредила о риске инсульта при футболе по выходным

    Любительские матчи после пяти дней работы за компьютером могут повысить риск инсульта. Об этом предупредила врач-невролог Рена Мухтарова, сообщает РИА Новости.

    По словам Мухтаровой, в группе риска часто оказываются мужчины 30–40 лет. Резкий переход от малоподвижной рабочей недели к интенсивной игре становится стрессом для организма.

    Врач назвала такой ритм «рваным»: ускорения сменяются остановками, а азарт вызывает сильный выброс адреналина. Она добавила, что на любительских матчах обычно нет медперсонала для оказания первой помощи, пишет «Ридус».

    Мухтарова также рассказала о транзиторной ишемической атаке — временном нарушении мозгового кровообращения, которое часто называют предынсультным состоянием или микроинсультом. Врач охарактеризовала его как критический предупреждающий сигнал. При багровом лице и налитых кровью глазах у участника матча она посоветовала обратиться к врачу.

    Для офисных работников, которым спорт доступен только по выходным, невролог назвала самым безопасным вариантом плавание. По ее словам, горизонтальное положение облегчает кровообращение, а риск скачков давления минимален.

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