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    Невролог Комаров объяснил, как тренировать вестибулярный аппарат

    Упражнения могут помочь при некоторых нарушениях равновесия, но их подбирают после диагностики. Врач-невролог Александр Комаров объяснил, в каких случаях нужны тренировки, лекарства или операция, передает «Вечерняя Москва».

    Вестибулярный аппарат расположен во внутреннем ухе и отвечает за равновесие, координацию и ориентацию в пространстве. По словам Комарова, нарушения его работы бывают врожденными и приобретенными, в том числе вследствие сосудистых заболеваний или интоксикаций.

    Метод лечения зависит от причины нарушения. При морфологических повреждениях, как правило, применяют лекарства или проводят операцию. Если человека беспокоит головокружение, специальная проба помогает определить его форму.

    При доброкачественном пароксизмальном позиционном головокружении врач может назначить маневр Эпли — упражнения с изменением положения тела. Комаров уточнил, что курс составляет 10–15 процедур. Применять этот метод без подтвержденного диагноза не следует.

    При укачивании невролог может рекомендовать простые упражнения общей физической подготовки, в том числе повороты и перекатывания на полу вправо и влево. В остальных случаях нарушений врач подбирает лечение по результатам диагностики.

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