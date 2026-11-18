Запахи лаванды, бергамота, сладкого апельсина, ромашки и иланг-иланга могут снижать стресс и помогать спать лучше. Об этом рассказала врач-невролог Галина Чудинская, сообщает Газета.ru .

По словам врача, молекулы ароматов через обонятельные рецепторы передают сигналы в лимбическую систему мозга, связанную с эмоциями и памятью. Запахи могут влиять на пульс, дыхание, мышечное напряжение и ощущение спокойствия.

Чудинская пояснила, что в исследованиях аромат лаванды связан с уменьшением тревожности, улучшением сна и небольшим снижением давления. Цитрусовые масла — бергамот, апельсин и юдзу — больше подходят для снятия дневного напряжения: они улучшают настроение без выраженной сонливости.

Систематические обзоры показывают, что ароматерапия, особенно массаж с эфирными маслами, может облегчать тревожные и депрессивные симптомы. Однако эффект обычно небольшой, а роль плацебо и ожиданий пациента значима.