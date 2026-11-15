Не хуже средиземноморской диеты. Какие русские продукты защищают от болезней

Самой здоровой среди диет считается средиземноморская, однако в российских реалиях строго придерживаться ее бывает непросто — многие рекомендованные продукты стоят дорого и не всегда доступны. Врачи выяснили, как адаптировать лучшие принципы зарубежных систем питания для россиян, опираясь на привычную кухню.

Чем заменить авокадо и семгу

Ведущий научный сотрудник отделения педиатрической гастроэнтерологии, гепатологии и диетотерапии Клиники лечебного питания «ФИЦ питания и биотехнологии», доктор медицинских наук Елена Павловская в беседе с KP.RU рассказала, что пищевая культура в России строилась вокруг разнообразных продуктов, многие из которых есть в доступе круглый год.

«Визитная карточка здоровой русской диеты — разнообразный рацион, где преобладает растительная пища, достаточно рыбы, а соль, сахар и животные жиры используются умеренно», — подчеркнула специалист.

Она уточнила, что русская диета не требует покупки импортных продуктов и помогает сохранить здоровье. Эксперт призвала использовать вместо экзотических фруктов яблоки, груши, сливы, а вместо оливкового масла брать отечественные подсолнечное, рапсовое и другие.

Из полезных злаков Павловская рекомендовала ржаной цельнозерновой хлеб, гречку, овсянку и перловую крупу.

Она также рекомендовала добавлять в рацион рыбу. В качестве источника полиненасыщенных омега-3 — жирных кислот подходят сельдь, скумбрия, иваси, сардины. В минтае, судаке, речном окуне, щуке, карпе, сазане содержится много белка и микроэлементов.

«У нас достойный выбор рыбы, и необязательно покупать дорогую семгу», — уточнила эксперт.

Исследования показали, что морские формы омега-3 эффективно снижают уровень триглицеридов в крови и подавляют системное вялотекущее воспаление. Это помогает избежать повреждения сосудов головного мозга и снизить риски возрастной деменции.