Невролог Бутенко рассказала, как легче просыпаться в темноте

Врач Бутенко: при недосыпе стоит ложиться на 15–20 минут раньше

Свет и несколько спокойных минут после подъема помогают облегчить утреннее пробуждение в темное время года. Такие рекомендации дала невролог медицинского центра «Медин» Ольга Бутенко, сообщает газета «Известия» .

Врач объяснила, что без утреннего света мозг не получает привычного сигнала о начале дня. После подъема может сохраняться инерция сна: внимание, реакция и способность принимать решения еще не восстановились. Регулярный недосып усиливает это состояние.

Бутенко посоветовала включать свет после пробуждения, а если рассвело — открывать шторы. Можно несколько минут спокойно полежать, затем принять душ и сделать простую растяжку. Дневная прогулка даже в пасмурную погоду помогает настроить биологические часы.

Невролог рекомендовала вставать примерно в одно время, включая выходные. При позднем засыпании и нехватке отдыха стоит постепенно переносить отход ко сну на 15–20 минут раньше. Одежду и вещи лучше готовить вечером, чтобы избежать утренней спешки.

Большинству взрослых требуется семь–девять часов сна, передает Infox.

Если при достаточном отдыхе сохраняются разбитость и дневная сонливость, нужно обратиться к врачу. Особенно важно это сделать при громком храпе или остановках дыхания во сне.