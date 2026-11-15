Стоматолог предостерег россиян от отбеливания зубов в домашних условиях

Стоматолог Лысенков: отбеливание зубов перекисью и содой может вызвать ожог

Если человек занимается отбеливанием зубов в домашних условиях, он может повредить десны и эмаль зубов. Об этом Lenta.ru рассказал стоматолог-терапевт, пародонтолог «СМ-Стоматология» Павел Лысенков.

Он предупредил, что использование аптечной перекиси, соды, лимонного сока и активированного угля может грозить ожогами десен, повышением чувствительности и истончением эмали.

Специалист объяснил, что в народных рецептах не контролируются концентрация веществ, а также время воздействия и способ нанесения. В результате кислоты могут сделать зубы светлее за счет разрушения эмали, а абразивные порошки стирают поверхностный слой.

«Со временем желтый дентин просвечивает сильнее, и зубы выглядят еще темнее», — уточнил Лысенков.

Он призвал подбирать отбеливающие средства после осмотра стоматологом и использовать качественные средства при строгом соблюдении инструкции.

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