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    Стоматолог предостерег россиян от отбеливания зубов в домашних условиях

    Стоматолог Лысенков: отбеливание зубов перекисью и содой может вызвать ожог

    Фото: 360.ru

    Если человек занимается отбеливанием зубов в домашних условиях, он может повредить десны и эмаль зубов. Об этом Lenta.ru рассказал стоматолог-терапевт, пародонтолог «СМ-Стоматология» Павел Лысенков.

    Он предупредил, что использование аптечной перекиси, соды, лимонного сока и активированного угля может грозить ожогами десен, повышением чувствительности и истончением эмали.

    Специалист объяснил, что в народных рецептах не контролируются концентрация веществ, а также время воздействия и способ нанесения. В результате кислоты могут сделать зубы светлее за счет разрушения эмали, а абразивные порошки стирают поверхностный слой.

    «Со временем желтый дентин просвечивает сильнее, и зубы выглядят еще темнее», — уточнил Лысенков.

    Он призвал подбирать отбеливающие средства после осмотра стоматологом и использовать качественные средства при строгом соблюдении инструкции.

    Ранее стоматолог Алексей Антипенко сообщил, что из-за мандаринов и шампанского может возникнуть повышенная чувствительность зубов.

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