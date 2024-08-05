Инфаркту предшествует приступ стенокардии: у человека появляются загрудинные боли, чувство тяжести в груди, одышка, не хватает кислорода. Об этом РИА «Новости» рассказала врач-кардиолог Юлия Маршинцева.

Специалист отметила, что бывают случаи, когда инфаркт может произойти сразу, что часто встречается у молодых людей. Но с возрастом этому состоянию предшествует стенокардия. При этом заболевании в сосудах уже существует атеросклеротические бляшки.

Маршинцева добавила, что при классической стенокардии у людей появляются загрудинные боли при физической нагрузке. По ощущениям это похоже, будто на грудину положили что-то тяжелое. Может не хватать воздуха, возникнуть одышка.

«Естественно, чем чаще она возникает и чем выше становится ее функциональный класс, тем больше риск возникновения инфаркта… Закупорится сосуд бляшкой полностью и разовьется инфаркт», — отметила кардиолог.

Стенокардия делится по функциональным классам, причем на четвертом у человека появляются боли даже в сидячем положении.

Ранее врач-трансфузиолог Людмила Титова рассказала, что регулярное донорство снижает риск развития инфаркта миокарда, продлевая жизнь.