Врач Титова: систематическое донорство снижает риск развития инфаркта

Многолетние исследования показали, что систематическое донорство значительно снижает риск развития инфаркта миокарда и увеличивает продолжительность жизни. Об этом рассказала врач-трансфузиолог Людмила Титова в беседе с «Москвой 24».

По словам специалиста, при регулярных донациях организм самообновляется. У доноров улучшается работа сердца, иммунной системы, пищеварения, печени и поджелудочной железы. Также каждая кроводача улучшает обмен веществ.

За два дня до процедуры донорам нужно исключить из рациона жирную, жареную, острую и копченую пищу, напомнила Титова.