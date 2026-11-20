Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин предупредил: прием алкоголя с рядом антибиотиков может вызвать тяжелое отравление, сообщает Радио1 .

Врач пояснил, что алкоголь ослабляет защитные силы организма и мешает выздоровлению. Некоторые антибиотики при сочетании со спиртным нарушают его расщепление, из-за чего в крови накапливается токсичный альдегид.

«В крови копится токсичный альдегид, вызывая покраснение лица, головную боль, спазмы в животе, тошноту и скачки давления», — цитирует Холдина «Москва 24».

Нарколог добавил, что такое сочетание создает двойную токсическую нагрузку на печень и может снизить концентрацию лекарства. Из-за этого лечение рискует стать неэффективным, а инфекция — сохраниться или вернуться устойчивой к препаратам.