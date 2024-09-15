Лечение расстройств психики электрошоком нашли в рекомендациях Минздрава

Применение электросудорожной терапии увидели российские журналисты в новых клинических рекомендациях Минздрава на 2025 год для лечения людей с пограничными расстройствами личности. Но ведомство просто упомянуло этот вид лечения, а не рекомендовало его, что следует из текста документа .

Главной рекомендацией Минздрава стало лечение при помощи транскраниальной магнитной стимуляции (ТМС). Речь идет о воздействии электромагнитного излучения на отдельные участки мозга. При которых у пациента не возникает никаких болезненных ощущений.

«У пациентов с пограничным расстройством личности с целью коррекции эмоциональной неустойчивости и импульсивности поведения рекомендуется проведение курса ТМС», — указали в документа.

Электросудорожную терапию авторы упомянули в качестве примера лечения в случаях, когда лекарства не помогли. В число рекомендаций процедуру не включили.

Хотя лечение таким образом проводят, пациент находится под полным наркозом и действием препаратов, которые сильно расслабляют мышцы.

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