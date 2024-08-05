В России проверят доступность психологической помощи населению

Общественная палата России проведет масштабный рейд в системе здравоохранения. С 5 по 16 августа во всех регионах страны специалисты проверят, доступна ли населению психологическая помощь.

Кабинеты медико-психологического консультирования создали на базе медицинских организаций. Эксперты проверят, выделили ли в больницах комнаты для помощи людям и работают ли там психологи, могут ли жители записаться на прием онлайн, и насколько услуга востребована. Еще один важный пункт — оснащение кабинетов по нормам Минздрава России.

«А также уровень информированности пациентов — семей воинов Отечества и участников СВО о возможности получения медико-психологической поддержки», — уточнили в Общественной палате.

Контролировать инспекцию будет команда федерального проекта «ЗдравКонтроль». Итоги проверки опубликуют на форуме «Сообщество», который пройдет в Ингушетии 22–23 августа.

Семьи участников спецоперации также могут получить психологическую поддержку онлайн. Для этого запустили Telegram-чат «КСВО. Разговор с психологом». Не выходя из дома, россияне из любого уголка страны могут связаться с квалифицированными врачами, задать им свои вопросы, проконсультироваться и получить рекомендации.

«Чат призван психологически поддержать жен, матерей и детей, которые ждут своих героев с фронта или пережили страшную потерю», — рассказал создатель чата Евгений Мартынов.

Российским военным нужна поддержка не только специалистов, но и близких. Ранее президент Владимир Путин поддержал идею отправлять в санатории участников спецоперации вместе с женами. Он сравнил любящих женщин с лучшими специалистами-психологами.