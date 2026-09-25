Кинолог Кондрашова рассказала, что кошки считают людей гостями, а собаки — стаей

Кошки воспринимают человека как гостя в доме, тогда как собаки видят в семье свою стаю. Об этом в эфире телеканала «Крым24» рассказала кинолог-фелинолог Марина Кондрашова.

По ее словам, кошки чувствуют себя главными на своей территории. Они добиваются желаемого с помощью различных поведенческих реакций и манипулируют хозяевами, а люди охотно идут у них на поводу.

У собак восприятие устроено иначе: они стайные животные и считают стаей всех обитателей дома, включая людей и других питомцев. При этом вожаком обычно становится самая крупная и сильная особь.