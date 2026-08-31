В Турции четырехлетняя девочка умерла от бешенства после укуса кошки

В Турции четырехлетняя девочка умерла от бешенства спустя четыре месяца после укуса бездомной кошки. Трагическую историю сообщило издание Haber 7 .

Девочка жила в районе Сур города Диярбакыр. Около четырех месяцев назад бездомная кошка укусила ее за губу. Семья обратилась к врачам только 10 августа, когда ребенку стало плохо. Спустя несколько дней медики диагностировали у девочки бешенство и начали лечение.

После постановки диагноза местные власти развернули комплекс профилактических мероприятий. Специалисты установили людей, которые контактировали с ребенком, и организовали для них вакцинацию.

Ветеринарные службы одновременно начали отлавливать бездомных животных в Суре и прививать их. Жителей призвали не откладывать обращение к врачам после укусов или царапин животных.

Ранее ветеринарный врач Михаил Шеляков предупредил, что кормить диких белок и ежей с рук небезопасно. Простая доброта может обернуться заражением различными инфекциями, включая бешенство.