Кардиолог Васильева объяснила, почему браслеты для контроля давления бесполезны

Кардиолог Ирина Васильева заявила, что смарт-браслеты с сигналом о скачках давления вызывают необоснованную тревогу и не приносят реальной пользы для здоровья, сообщает aif.ru .

Врач пояснила в своем Telegram-канале, что артериальное давление естественным образом меняется в течение суток из-за физической активности, стресса или боли.

«Сам по себе кратковременный подъем АД не означает, что человеку угрожает инсульт или инфаркт. Справедливо и обратное, инфаркт или инсульт могут произойти и при абсолютно нормальном АД», — отметила медик.

Для оценки сердечно-сосудистых рисков важнее давление в покое и эффективность контроля гипертензии. Вариабельность давления имеет прогностическую ценность, но убедительных доказательств пользы постоянного отслеживания каждого скачка и реакции на него пока нет.

Большинство безманжетных устройств вычисляют давление по косвенным алгоритмам, а не измеряют напрямую. Их точность остается низкой, особенно при движении или изменении сосудистого тонуса.

Васильева подчеркнула, что цель терапии — устойчивый контроль заболевания. По ее словам, валидированный плечевой тонометр и правильно подобранные лекарства эффективнее дорогих фитнес-аксессуаров.