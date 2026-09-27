Кардиолог Лысакова рассказала, как марафон влияет на мозг и сердце

После марафона мозг, сердце и другие органы испытывают сильный стресс, но большинство изменений временные. Организму нужно дать время на восстановление, рассказала кардиолог Юлия Лысакова, сообщает Life.ru .

Во время забега при истощении запасов глюкозы мозг может использовать как источник энергии миелин — оболочку нервных волокон. Исследование 2025 года показало снижение его содержания у марафонцев. Через две недели миелин частично восстанавливался, а через два месяца приходил в норму.

После финиша в крови может повыситься уровень тропонина — маркера повреждения сердечной мышцы. По словам Лысаковой, у здоровых бегунов это временное изменение, не означающее инфаркт. Снижение функции правого желудочка проходит примерно за три дня; исследования не выявили ухудшения работы сердца и спустя десять лет.

Мышечные волокна во время бега получают микроповреждения. Связанные с ними показатели достигают пика через 24–48 часов, а восстановление мышц обычно занимает одну-две недели или дольше. Исследование участников Бостонского марафона 2024 года также выявило признаки стресса почек и кишечника даже при достаточном потреблении воды. У большинства показатели нормализовались в течение суток.

В первые 24–48 часов после забега повышается риск инфекции из-за временного ослабления иммунной системы, пишет «ФедералПресс».

Лысакова советует не спешить с возвращением к нагрузкам: в первую неделю ограничиться отдыхом или легкой активностью и уделять внимание сну.