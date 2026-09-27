Кардиолог Лысакова рассказала, как марафон влияет на мозг и сердце
После марафона мозг, сердце и другие органы испытывают сильный стресс, но большинство изменений временные. Организму нужно дать время на восстановление, рассказала кардиолог Юлия Лысакова, сообщает Life.ru.
Во время забега при истощении запасов глюкозы мозг может использовать как источник энергии миелин — оболочку нервных волокон. Исследование 2025 года показало снижение его содержания у марафонцев. Через две недели миелин частично восстанавливался, а через два месяца приходил в норму.
После финиша в крови может повыситься уровень тропонина — маркера повреждения сердечной мышцы. По словам Лысаковой, у здоровых бегунов это временное изменение, не означающее инфаркт. Снижение функции правого желудочка проходит примерно за три дня; исследования не выявили ухудшения работы сердца и спустя десять лет.
Мышечные волокна во время бега получают микроповреждения. Связанные с ними показатели достигают пика через 24–48 часов, а восстановление мышц обычно занимает одну-две недели или дольше. Исследование участников Бостонского марафона 2024 года также выявило признаки стресса почек и кишечника даже при достаточном потреблении воды. У большинства показатели нормализовались в течение суток.
В первые 24–48 часов после забега повышается риск инфекции из-за временного ослабления иммунной системы, пишет «ФедералПресс».
Лысакова советует не спешить с возвращением к нагрузкам: в первую неделю ограничиться отдыхом или легкой активностью и уделять внимание сну.